Борщевский: «Амур» играл с конкурентом за восьмёрку, но агрессии не хватило

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский прокомментировал поражение от «Куньлуня» (1:3).



«Сегодня соперник оказался сильнее нас, хотя мы очень серьёзно подходили к этому матчу, это наш прямой конкурент в битве за восьмёрку. Но сегодня мы очень плохо сыграли в атаке, наши нападающие очень плохо лезли на ворота, не создали той помехи вратарю, о которой мы говорили. Просто так забить очень сложно, я считаю, не хватило какой-то активности, даже где-то, можно сказать, агрессии, в хорошем смысле этого слова. Не было сегодня такой борьбы, которой ждали от ребят. Будем разбираться.



Дебют Грбаса? Для первой игры, я считаю, он сыграл нормально», — передаёт слова Борщевского корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Куньлунь» обыграл «Амур», прервав серию из пяти поражений