Тапола: зовём Хуана Цяньи прозвищем Гретцки, но английского он не знает

Главный тренер «Куньлуня» Юсси Тапола прокомментировал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1).



«Хоккей — это игра эпизодов. У «Амура» было несколько шансов забить, был выход 2 в 1, но хорошо сыграл наш вратарь, не дал сопернику забросить, и в следующие пять минут мы забили три гола. И вот уже этого уже инициатива была на нашей стороне. Это хорошая для нас победа, но теперь нам надо так, чтобы инициативу эту сохранять, и перенести её в следующий матч.



Хуан Цяньи? Его прозвище в нашей команде Гретцки. Он отличный парень, хорошо работает на тренировках. Конечно, он не знает английского языка, может быть, вы его научите? А в остальном мы им довольны, он молодец и старательный парень, надеюсь, что в скором времени появится на льду», — передаёт слова Таполы корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

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