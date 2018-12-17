«Авангард» — «Йокерит»: опубликованы составы команд

Стали известны составы «Авангарда» и финского «Йокерита» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 17 декабря, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Медведев — Франсон, Стольберг — Стась — Манукян;

Пивцакин — Чудинов, Тальбо — Семёнов — Петров;

Березин, Фисенко — Якимов — Кошелев, Галимов.



«Йокерит»:



Заполски (Калниньш);

Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;

Столлери — Грант, Весалайнен — Маннинен — Н. Йенсен;

Й. Йенсен — Лауридсен, Йормакка — Плэтт — Пильстрём;

Лёв, Иконен — Ниеми — Вярн.



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