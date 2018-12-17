Найджел Доус первым в сезоне набрал 50 очков и забил 20 голов в КХЛ

В первом периоде матча казанского «Ак Барса» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий команды гостей Найджел Доус. Таким образом, североамериканский форвард первым в сезоне КХЛ сумел набрать 50 очков и забить 20 голов. 33-летний хоккеист возглавляет гонку бомбардиров и снайперов.



В матче продолжается первый период, счёт равный — 1:1. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»