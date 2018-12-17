«Торпедо» уступило «Металлургу» в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» потерпело поражение в матче с магнитогорским «Металлургом», игра завершилась со счётом 2:3.



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Данил Веряев и Мэтт Эллисон. На 38-й минуте подопечные Йозефа Яндача вышли вперёд, точный бросок в актив записал Ник Шор. На старте третьего периода «Металлург» увеличил преимущество, шайбу в актив записал Деннис Расмуссен. В концовке гол Эндю Кейлофа сделал счёт 2:3, больше шайб заброшено в матче не было.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.