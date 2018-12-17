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«Торпедо» уступило «Металлургу» в Нижнем Новгороде

«Торпедо» уступило «Металлургу» в Нижнем Новгороде
Хоккей / КХЛ

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» потерпело поражение в матче с магнитогорским «Металлургом», игра завершилась со счётом 2:3.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Данил Веряев и Мэтт Эллисон. На 38-й минуте подопечные Йозефа Яндача вышли вперёд, точный бросок в актив записал Ник Шор. На старте третьего периода «Металлург» увеличил преимущество, шайбу в актив записал Деннис Расмуссен. В концовке гол Эндю Кейлофа сделал счёт 2:3, больше шайб заброшено в матче не было.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2018, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
2 : 3
1:1, 0:1, 1:1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Веряев (Боди, Смолин) – 07:37 (5x5), 1:1 – Эллисон (Береглазов, Расмуссен) – 13:34 (5x4), 1:2 – Шор (Булирж) – 37:28 (5x5), 1:3 – Расмуссен – 41:28 (5x5), 2:3 – Кэлоф (Боди, Веряев) – 59:10 (6x4)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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