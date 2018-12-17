«Нефтехимик» — «Трактор»: гости победили, сделав только 9 бросков в створ

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке потерпел поражение в матче с челябинским «Трактором», встреча завершилась со счётом 0:1. Подопечные Алексея Тертышного сумели победить, бросив в створ ворот соперника только девять раз. «Нефтехимик» нанёс 37 бросков по воротам Василия Демченко.

«Нефтехимик» уступил «Трактору», у Демченко — шат-аут

Счёт во встрече был открыт на 6-й минуте: заброшенную шайбу в актив записал защитник челябинского клуба Никита Никитин. Больше заброшенных шайб во встрече зрители не увидели.