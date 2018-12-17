Яндач: путь «Металлурга» к победе лежал через игру в меньшинстве

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач поделился впечатлениями от выигранного матча с «Торпедо» (3:2).



«Очень рады, что выиграли первый матч на выезде у очень сложного соперника. Нижегородцы играют очень здорово, с очень хорошим движением. Наш путь к победе лежал через хорошую игру в меньшинстве. Также здорово действовал Василий Кошечкин. Разница в том, что мы смогли отличиться в большинстве, а соперник это сделал лишь в конце, но было уже поздно», — приводит слова специалиста официальный сайт «Торпедо».

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В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Данил Веряев и Мэтт Эллисон. На 38-й минуте подопечные Йозефа Яндача вышли вперёд, точный бросок в актив записал Ник Шор. На старте третьего периода «Металлург» увеличил преимущество, шайбу в актив записал Деннис Расмуссен. В концовке гол Эндю Кейлофа сделал счёт 2:3, больше шайб заброшено в матче не было.