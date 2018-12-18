Шат-аут Ярослава Галака — в видеообзоре матча «Монреаль» — «Бостон»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома уступил «Бостон Брюинз» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2).

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юаким Нордстрём, Колби Кейв, Давид Крейчи и Брэд Маршан. Голкипер «Бостона» Ярослав Галак оформил шат-аут, отразив 22 броска.

Видеообзор лучших моментов матча доступен на «Чемпионате».

Благодаря этой победе подопечные Брюса Кэссиди прервали двухматчевую серию поражений, в свою очередь команда Клода Жюльена не смогла одержать третью победу подряд. «Бостон» занимает пятое место в Восточной конференции (40 очков), «Монреаль» располагается на седьмой позиции (39 очков).