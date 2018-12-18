Малкин: «Питтсбург» потерял концентрацию на 20 минут, а «Анахайм» выиграл матч

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин объяснил поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (2:4) потерей концентрации. Команда Майка Салливана упустила преимущество в две шайбы.

«Мы стараемся выкладываться, но, возможно, надо делать это ещё лучше. Не на 100, а на 110 процентов. Мы потеряли концентрацию на 20 минут, а они выиграли матч. Мы блокируем броски, делаем правильные вещи, но иногда нам недостаёт и удачи.

Надо понять, что для нас важна каждая игра. Надо в каждом матче играть правильно. Мы стараемся пробиться в плей-офф. За последнюю неделю мы сделали шаг вперёд. Если мы будем играть правильно, то будем выигрывать постоянно. Сегодня всё произошло только по нашей вине", — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.