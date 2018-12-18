Лучшие бомбардиры «Барыса» смогут помочь команде в игре с «Северсталью»

Нападающие «Барыса» Роман Старченко и Андре Петерссон вернулись в строй, оправившись от травм, информирует официальный сайт клуба.

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32-летний Старченко — лучший бомбардир команды в нынешнем сезоне, он набрал 29 (12+17) очков в 32 матчах. 28-летний Петерссон — второй бомбардир с 28 (12+16) баллами в 26 играх. Старченко не принимал участия в матчах с 1 декабря, а шведский форвард не мог помочь команде Андрея Скабелки с 14 ноября.

В ближайшем будущем должен вернуться в состав и второй бомбардир-легионер в истории КХЛ Брэндон Боченски.

«Барыс» сегодня, 18 декабря, дома сыграет с «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 14:00 мск.