Бирюков: у Кинэна была только одна модель, помогавшая «Магнитке» доминировать

Защитник магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков поделился мнением об игре команды в нынешнем сезоне.

«У нас обновился штаб, чешский тренер Йозеф Яндач немного поменял игру команды. Считаю, что с каждым матчем мы прогрессируем, выходим на новый уровень.

Задача хоккеистов – не сравнивать тренеров, а играть в тот хоккей, который они ставят. Могу сказать, что, условно, при Кинэне у нас была только одна модель, которая в решающих матчах сезона помогала нам доминировать. Сейчас же идёт перестройка, обкатка новых пятёрок, и Яндач хочет, чтобы мы стали гибче, играли по счёту – как с планом «А», так и с планом «Б».

У меня больше очков, чем в прошлом сезоне? В последнее время от защитников требуют играть более активно, но в первую очередь объяснил бы эти цифры стечением обстоятельств. Бывают матчи, когда очень активен в атаке, но голы и передачи не приходят. Бывает же и наоборот – едва ли не любой пас становится результативным, залетает всё», — цитирует Бирюкова Russia-Hockey.