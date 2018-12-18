Крикунов: первое звено «Динамо» справилось, пропустило гол и забило два

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча (2:1) с «Адмиралом» из Владивостока.



«Первое звено справилось со своей задачей, выиграло свой «микроматч». Они пропустили, они и забили оба гола. Остальные, слава богу, сыграли на ноль, поэтому и выиграли. Здесь всегда сложно играть, большая разница по времени. Ребята немного не в движении. Тем более что мы не тренировались, прилетели сразу на игру. Хорошо, в общем-то, сыграли. Хотя моментов было довольно много у «Адмирала», чтобы забить больше одного гола, но где-то хорошо сыграл Бочаров, где-то защитники помогли. Хорошо, что победили, это самое главное», — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала».

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