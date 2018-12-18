СКА — «Слован»: стали известны составы команд

Стали известны составы петербургского СКА и братиславского «Слована» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 декабря, начало игры — в 19:30 мск.



СКА:



Хелльберг (Шестёркин);

Зуб — Белов, Тихонов — Дацюк — Плотников;

Хафизуллин — Херсли, Гусев — Прохоркин — Карпов;

Зубарёв — Рундблад, Кручинин — Бывальцев — Барабанов;

Рукавишников, Якупов — Коскиранта — Ли, Мальцев.



«Слован»:



Чилиак (Штепанек);

Сёрсен — Желина, Червены — Таффе — Ржепик;

Клок — Грман, Еглич — Сукель — Бэйли;

Месарош — Яношик, Слобода — Грнка — Лампер;

Шварны, Ро — Чипчура — Баранов.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19