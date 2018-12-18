Стали известны составы петербургского СКА и братиславского «Слована» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 декабря, начало игры — в 19:30 мск.
СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Зуб — Белов, Тихонов — Дацюк — Плотников;
Хафизуллин — Херсли, Гусев — Прохоркин — Карпов;
Зубарёв — Рундблад, Кручинин — Бывальцев — Барабанов;
Рукавишников, Якупов — Коскиранта — Ли, Мальцев.
«Слован»:
Чилиак (Штепанек);
Сёрсен — Желина, Червены — Таффе — Ржепик;
Клок — Грман, Еглич — Сукель — Бэйли;
Месарош — Яношик, Слобода — Грнка — Лампер;
Шварны, Ро — Чипчура — Баранов.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
СКА — «Слован»: стали известны составы команд