Салак: сколько я сыграл, минут пять? А хотел провести хороший матч с «Сибирью»

Голкипер ярославского «Локомотива» Александр Салак прокомментировал выездное поражение от новосибирской «Сибири» (2:4).



«Конечно, я никак не ожидал, что так неудачно всё получится. Хотел хорошо сыграть, но не получилось. Пять минут я поиграл или сколько? Два броска — два гола, что сделать. Обидно. Хотелось хорошо сыграть. Время, которое я провёл в «Сибири», было очень хорошим, поэтому хотелось провести удачный матч. Новосибирцы молодцы, здорово сыграли сегодня.



Заслуженно ли «Сибирь» победила? Об этом сложно говорить. Думаю, что «Локомотив» был лучшей командой на льду, но в хоккей выигрывают те, кто забивает больше соперника. Мы пропустили четыре шайбы после 16 бросков. А Красиков много раз «подтащил» команду. Красикова можно назвать моим учеником? Он молодец, много работает. Сегодня показал, что может сыграть большие матчи, молодец.



У «Локомотива» третье поражение подряд. Наверное, нам, вратарям, надо получше действовать. Мы в последнее время не так хорошо помогаем команде, много пропускаем. С моей точки зрения, очень важно повести в счёте и не пропускать первыми. Но мы постоянно горим 0:1, 0:2. Потом всю игру догоняем. Ребятам тяжело, а соперники сидят в обороне и ждут, что будет. Это не только в матче с «Сибирью» было. Мы играем, а забивает соперник», — сказал Салак в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Замятину.

«Сибирь» одолела «Локомотив», у Ярославля — третье поражение подряд