«Динамо» Мн — «Динамо» Р: Пулккинен сыграет впервые с 6 ноября

Стали известны составы минского и рижского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 декабря, начало игры — в 19:30 мск. В состав минчан вернулся форвард Теэму Пулккинен, не игравший с 6 ноября.



«Динамо» (Минск) :



Энрот (Карнаухов);

Уиркош – Хенкель, С.Костицын – Ковыршин – А. Костицын;

Блум (А) – Лисовец, Бут – Хауден – Пулккинен;

Осипов – Знахаренко, Павлович (К) – Терещенко – Когалев;

Китаров (А) – Волков – Дроздов; Евенко, Литвинов.



«Динамо» (Рига):



Билялов (Гудлевскис);

Сотниекс — Балинскис, Дарзиньш (К) — Виделль — Редлихс;

Алишаускас — Майоне, Кларк — Макмиллан — Дзиеркалс;

Зиле — Аляев, Мейя — Джериньш — Гегерис;

Гиллис — Павлов — Мюттюнен; Гимаев, Берзиньш.