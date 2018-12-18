Стали известны составы минского и рижского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 декабря, начало игры — в 19:30 мск. В состав минчан вернулся форвард Теэму Пулккинен, не игравший с 6 ноября.
«Динамо» (Минск) :
Энрот (Карнаухов);
Уиркош – Хенкель, С.Костицын – Ковыршин – А. Костицын;
Блум (А) – Лисовец, Бут – Хауден – Пулккинен;
Осипов – Знахаренко, Павлович (К) – Терещенко – Когалев;
Китаров (А) – Волков – Дроздов; Евенко, Литвинов.
«Динамо» (Рига):
Билялов (Гудлевскис);
Сотниекс — Балинскис, Дарзиньш (К) — Виделль — Редлихс;
Алишаускас — Майоне, Кларк — Макмиллан — Дзиеркалс;
Зиле — Аляев, Мейя — Джериньш — Гегерис;
Гиллис — Павлов — Мюттюнен; Гимаев, Берзиньш.
«Динамо» Мн — «Динамо» Р: Пулккинен сыграет впервые с 6 ноября