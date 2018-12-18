Миловзоров — о переходе в «Сибирь»: словно в семью вернулся

Нападающий новосибирской «Сибири» Егор Миловзоров прокомментировал домашнюю победу над ярославским «Локомотивом» (4:2).



«Эмоции захлёстывают. Ждал этой игры, и, слава богу, получился хороший результат. Первый гол в начале — это придаёт уверенности команде. Была удачная контратака, партнёры удачно вывели шайбу, удобно отдали. Где-то она удачно отскочила, и первым касанием удалось забить. Тренерский штаб просил играть агрессивно. Нужно действовать организованно и правильно, это простые слова, но воплотить их в жизнь намного труднее. Это нарабатывается со временем. Какой увидел команду после возвращения? Осталось много друзей. Все родные, самые тёплые чувства, вернулся как в семью.



Тяжело ли психологически играть за команду, которая бьётся за плей-офф после выступления за команду-лидер? Если будешь об этом думать, то оставшиеся матчи просто пройдут мимо. Нужно уметь перезагружаться. Мы профессионалы и должны уметь это делать. Нужно работать, всё через работу, обязательно соблюдать правильную подготовку к матчам.



Буду ли сегодня проставляться? Обязательно. Есть у нас определённые фишечки», — передаёт слова Миловзорова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» одолела «Локомотив», у Ярославля — третье поражение подряд