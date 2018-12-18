Квартальнов: у «Локомотива» много таких игр, когда проигрываем при преимуществе

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с новосибирской «Сибирью» (2:4).



«Это был неплохой матч для нас по движению. У нас много таких игр: перебрасываем и имеем инициативное преимущество, но, к сожалению, проигрываем, делаем ошибки и допускаем кинжальные атаки. Будем работать и стараться, чтобы такого не было», — сообщил Квартальнов на пресс-конференции.

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Счёт во встрече был открыт на второй минуте, точным броском отметился новичок «Сибири» Егор Миловзоров. До конца первого периода соперники обменялись голами, авторами которых стали Джордан Карон и Павел Кудрявцев. Во втором периоде хозяева упрочили преимущество усилиями Владимира Первушина. На 49-й минуте защитник «Локомотива» Стаффан Кронвалль сократил отставание в счёте. Окончательный счёт установил Данил Романцев на 58-й минуте.