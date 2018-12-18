«Витязь» одолел ЦСКА, прервав победную серию «армейцев» из 18 матчей

Подмосковный «Витязь» на домашней площадке оказался сильнее московского ЦСКА, игра закончилась со счётом 2:0. Победная серия подопечных Игоря Никитина завершилась на 18 выигранных матчах.



Первый период завершился в пользу хозяев — заброшенной шайбой отметился нападающий Александр Сёмин. На 33-й минуте подопечные Валерия Белова упрочили преимущество, гол в свой актив записал Алексей Макеев. Больше во встрече голов забито не было. Сухой матч оформил голкипер «Витязя» Александр Самонов.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.