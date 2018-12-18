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«Витязь» одолел ЦСКА, прервав победную серию «армейцев» из 18 матчей

«Витязь» одолел ЦСКА, прервав победную серию «армейцев» из 18 матчей
Хоккей / КХЛ

Подмосковный «Витязь» на домашней площадке оказался сильнее московского ЦСКА, игра закончилась со счётом 2:0. Победная серия подопечных Игоря Никитина завершилась на 18 выигранных матчах.

Первый период завершился в пользу хозяев — заброшенной шайбой отметился нападающий Александр Сёмин. На 33-й минуте подопечные Валерия Белова упрочили преимущество, гол в свой актив записал Алексей Макеев. Больше во встрече голов забито не было. Сухой матч оформил голкипер «Витязя» Александр Самонов.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2018, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
2 : 0
1:0, 1:0, 0:0
ЦСКА
Москва
1:0 – Сёмин (Евсеенков, Мозик) – 15:45 (5x4), 2:0 – Макеев – 32:00 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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