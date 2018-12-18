Марьямяки: в Москве неправильная вода течёт для «Йокерита»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги матча со «Спартаком» (0:5).



«Вторая игра за два дня. Вчера у нас был очень жёсткий матч с «Авангардом». Считаю, в той игре мы играли лучше, но проиграли в овертайме. А сегодня не получилось правильным образом настроиться на игру, не было должного уровня концентрации. Мы не забивали из очевидных позиций, это давило на команду. Соперник, в свою очередь, эффективно реализовал свои моменты, и вот итог на табло. В четверг принимаем ЦСКА на домашнем льду, нужно забыть о произошедшем сегодня и настраиваться на следующий матч.

Мы проиграли четыре матча подряд в Москве с общим счётом 1:17? Ну поздравляю Москву с победой. Может быть, здесь неправильная вода течёт в канализациях для «Йокерита»?



Не хочу жаловаться на календарь. Вчерашняя игра была перенесена по объективным причинам. Нам нужно было играть в свою игру, а теперь не нужно никого винить в результате.



Отказ Весалайнена от МЧМ — его личное решение. У него вышло скомканным начало сезона в Канаде. И он хочет быть сконцентрированным на игре за клуб, а если бы он сейчас уехал на турнир, то пропустил бы девять игр за «Йокерит». Кристиан уже играл за финскую «молодёжку», поэтому это было только его решение. Точка», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.