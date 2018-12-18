И. Воробьёв: Кузьменко нормально себя чувствует после матчей сборной

Главный тренер петербургского СКА Илья Ворьбьёв поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с братиславским «Слованом» (4:1).



«Начало у СКА было средненькое, но потом мы перестроились, перехватили инициативу и довели до победы. После матчей сборной мы дали некоторым ребятам отдых. Андрей Кузьменко чувствует себя нормально», — сказал журналист на пресс-конференции.

«Слован» проиграл СКА, поражение стало 11-м подряд

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Матуш Сукель и Наиль Якупов. За следующие 20 минут подопечные Ильи Воробьёва заработали преимущество в счёте, заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников и Николай Прохоркин. В третьем период гол Никиты Гусева установил окончательный счёт.