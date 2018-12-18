Тихонов — об игре с Дацюком: обычно передачи приходят мне, а я бросаю мимо

Нападающий петербургского СКА Виктор Тихонов поделился впечатлениями от выигранного матча со «Слованом» (4:1).



«Старт встречи остался за гостями? Причин много. Во-первых, была пауза, некоторые не играли, сборники, наоборот, много играли. Потребовалось время, чтобы найти ноги, найти голову. Нашли, и всё пошло.



Отрабатываю ли передачи в первом звене с Дацюком и Плотниковым? Обычно наоборот: передачи ко мне приходят, и я бросаю мимо. Сегодня так получилось, что у меня была шайба и я сделал передачу. Все знают, что они мастера. Конечно, с ними приятно играть.



Любой хоккеист скажет, что играть намного приятнее, чем тренироваться. Особенно когда получается, когда выигрываешь. Надеюсь, у нас и дальше всё так пойдёт», — цитирует Тихонова официальный сайт СКА.