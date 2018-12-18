С. Зубов: рады результату, «Сочи» нужны очки с любым соперником

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями после выигранного домашнего матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:2).



«Конечно, мы рады сегодняшнему результату. В этой ситуации очки важны против любого соперника. По игре отмечу большинство. Оно хромало, мы за предыдущие 10 игр забили один гол, но сегодня хорошо сработали. Мы пытались контролировать ход встречи. Были моменты, где допускали ошибки. Здесь нам нужно дорабатывать. По содержанию игры все равно есть моменты, где мы можем быть лучше, и мы должны быть лучше», — приводит слова специалиста официальный сайт черноморской команды.



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