Никитин: ЦСКА допустил несвойственные ошибки, но поражения тоже нужны

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги проигранной встречи с подмосковным «Витязем» (0:2). «Армейский» клуб прервал удачную серию из 18 выигранных матчей.



«Заслуженная победа «Витязя». Мы не были сконцентрированы, допускали не свойственные нам ошибки, поэтому потеряли много сил и в концовке уже не смогли отыграться. Но в поражениях тоже есть смысл, они нужны, чтобы команда росла», — приводит слова Никитина официальный сайт ХК «Витязь».

«Витязь» одолел ЦСКА, прервав победную серию «армейцев» из 18 матчей

Первый период завершился в пользу хозяев — заброшенной шайбой отметился нападающий Александр Сёмин. На 33-й минуте подопечные Валерия Белова упрочили преимущество, гол в актив записал Алексей Макеев. Сухой матч оформил голкипер «Витязя» Александр Самонов.