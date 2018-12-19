Георгиев — о третьем периоде: самым важным было мысленно находиться в игре

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев после победы в матче регулярного чемпионате НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:1) рассказал о необычном третьем периоде, в котором по воротам российского вратаря был нанесён лишь один бросок.

«В третьем периоде я старался мысленно находиться в игре. Это было самым важным моментом. Также я пытался как можно активнее играть с шайбой, играл с ней за воротами. Я делал это просто для того, чтобы держать себя в тонусе», — приводит слова Георгиева клубный журналист Колин Стефенсон.

Владислав Наместников был признан второй звездой встречи, на его счету гол и две результативные передачи, показатель полезности «+3», 4 минуты штрафа и 3 броска в створ за 14.02 на льду (4.05 – в меньшинстве). У Павла Бучневича 2 силовых приёма за 14.40. Георгиев отразил 14 бросков из 15 и стал третьей звездой матча.