Ткачёв вернулся в расположение «Салавата Юлаева» из военкомата

Как стало известно «Чемпионату», Владимир Ткачёв вернулся в расположение «Салавата Юлаева». 23-летний нападающий был вынужден отправиться в Омск для улаживания юридических вопросов с военкоматом. Речь об уходе хоккеиста в армию не шло. На данный момент Ткачёв уже находится в Москве, где завтра, 20 декабря, уфимский клуб сыграет со «Спартаком».

В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Ткачёв принял участие в 32 встречах, набрав 11 (1+10) очков при показателе полезности «-1» и 12 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 14 с половиной минут за матч. В составе олимпийской сборной России форвард недавно выиграл Кубок Люцерна, забросив шайбу и отдав голевую передачу в финальном матче.