Крылов: арена в Омске полностью не соответствует противопожарным нормам

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о проблемах, которые есть на арене в Омске. Нынешний сезон команда проводит в Балашихе.

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«Нужно было срочно собраться с мыслями, разработать план и начать его выполнять. Собственно это мы и сделали. Успели за три месяца перевезти команду в другой регион и начать сезон. С первым этапом мы справились на отлично. Команда играет, с точки зрения организационных вопросов проблем нет. «Авангард» перезапустил бренд, научился работать с местными болельщиками, арена в Балашихе заполняется. Стоит признать, что первый этап прошёл хорошо.



Создана комиссия, и буквально на днях состоялось очередное заседание. Были подведены первые результаты. Что хочется сказать? Есть чёткое представление, как мы будем восстанавливать несущую конструкцию самого здания. При этом клуб столкнулся с проблемой эвакуации людей. Оказывается, арена, что есть сейчас в Омске, полностью не соответствует противопожарным нормам. Надеюсь, что в первом квартале нового года мы выйдем на проектные изыскания и дальше продолжим работу в этом направлении», — сказал Крылов в эфире «Матч ТВ».



Ранее стало известно, что «Авангард» вернётся на домашнюю арену в сентябре 2021 года.