«Каролина» отпустит чеха Мартина Нечаса на молодёжный чемпионат мира—2019

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас примет участие в молодёжном чемпионате мира—2019, который пройдёт в Канаде. Об этом сообщает официальный сайт «ураганов».



19-летний форвард в третий раз подряд будет защищать цвета сборной Чехии на молодёжном чемпионате мире. На прошлом чемпионате мира в США Нечас стал лидером турнира по результативным передачам (8), а также разделил лидерство по количеству набранных очков (11).



В этом сезоне Нечас набрал 22 (7+15) очка в 26 матчах в составе клуба «Шарлотт» в АХЛ и 2 (1+1) результативных балла в семи играх за «Каролину» в НХЛ.



С 2016 по 2018 год Нечас выступал в чемпионате Чехии в составе клуба «Комета Брно». Хоккеист провёл 65 матчей, забросив 16 шайб и отдав 16 результативных передач.



Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Канаде.

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