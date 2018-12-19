Шумаков: приобрёл хороший опыт за океаном, но соскучился по России

Нападающий Сергей Шумаков поделился эмоциями после подписания трёхлетнего контракта с «Авангардом».

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Решил попробовать свои силы в НХЛ, поехать в Америку. Но всякое бывает. Я считаю, что это был хороший опыт, он мне даст здесь толчок. В Вашингтоне хорошая команда, много мастеров, все профессионалы. Удивился, естественно, такой высокой технике. Всё понравилось, правда, потом пришлось в Херши переехать. В игровом плане стал готов к силовым приёмам: за океаном играют жёстче, площадка меньше. Научился быстрее принимать решения.



С Хартли пока всё позитивно, мне нравится. Он всё объясняет, все нюансы. Только привыкаю пока. В Америке то же уделяют внимание мелочам. Видимо, у них такая система. Я еще там начал обращать на это внимание. Хартли спросил, как я жил в Америке, поговорили про Херши, он там выиграл чемпионство со своей командой, о людях, до сих пор работающих там. Обсудили рабочие моменты. Естественно, мои задачи – забивать, отдавать, играть в обороне.



Пока не знаю, с кем буду в тройке. Этот вопрос решается. Может быть, завтра уже сыграю, пока не знаю, нужно решить ещё некоторые вопросы с документами. Завтра и увидим.



Эмоции от возращения в Россию только положительные, соскучился по стране, по русским людям. Поговорить хоть есть с кем, с английским языком были проблемы», — цитирует Шумакова официальный сайт «Авангарда».