Немировски: «Трактор» вышел с хорошим настроем и здорово провёл первый период

Наставник «Торпедо» Дэвид Немировски поделился мнением о матче с «Трактором» (2:3 ОТ).



«Трактор» хорошо сыграл первый период. Гости вышли с хорошим настроем, а мы только во втором или третьем периоде заиграли лучше. «Торпедо» помогло большинство, в котором мы забросили шайбы. А так, моменты хоть и были, но не забили. В овертайме команда за полторы минуты могла много раз пропустить, что и случилось. Завтра будем смотреть игру, разбирать моменты», — цитирует специалиста официальный сайт «Трактора».



Гости открыли счёт на 19-й минуте благодаря Кристиану Томасу, реализовавшему численное преимущество. Подопечные Дэвида Немировски отыгрались во втором периоде стараниями Энди Мили, отметившегося точным броском в большинстве. На 54-й минуте Ник Бэйлен поразил ворота хозяев и снова вывел челябинский клуб вперёд. «Торпедо» отыгралось в концовке благодаря Роберту Саболичу, реализовавшему большинство. В овертайме победу гостям принёс Илья Карпухин.

Тертышный: отдельно хочу отметить игроков «Трактора», выходивших в меньшинстве