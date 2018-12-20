«Вашингтон» — «Питтсбург». Видеообзор матча с участием четырёх россиян

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1).



Александр Овечкин прервал результативную серию из 14 матчей и голевую – из 6. В этой встрече на его счету 2 минуты штрафа, 5 бросков в створ, 6 силовых приёмов за 24 минуты 45 секунд на льду (8.02 – в большинстве). У Евгения Кузнецова 5 бросков за 21.14. У Дмитрия Орлова «-1» и 2 броска за 21 минуту 59 секунд.



Евгений Малкин отметился результативной передачей. Он вышел на 93-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, набрав 967 очков. Также в этом матче он нанёс 3 броска и сыграл 14 минут 29 секунд.

Видеообзор матча «Вашингтон» — «Питтсбург» доступен на «Чемпионате».