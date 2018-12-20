Стали известны подробности словесной перепалки между Овечкиным и Кросби

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В первом периоде после драки между Томом Уилсоном и Джейми Олексяком лидеры команд Александр Овечкин и Сидни Кросби вступили в словесную перепалку.



«Почему ты не подрался с ним?» — спросил Кросби.



«Почему бы тебе не подраться со мной? Заткнись, хватит болтать», — ответил Овечкин.

Видео можно посмотреть в «твиттере» журналиста Брэди Треттенеро.

Овечкин провёл на льду 25 минут 14 секунд, за которые отметился пятью бросками и шестью силовыми приёмами. Набрать очки российскому форварду не удалось, таким образом, он прервал результативную серию из 14 матчей и голевую – из шести.

Счёт на 27-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Ларс Эллер. «Пингвины» ещё до свистка на перерыв не только отыгрались, но и вышли вперёд – отличились Сидни Кросби (в большинстве) и Брайан Раст.