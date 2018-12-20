Очередные голы Рантанена и Ландескога — в обзоре матча «Колорадо» — «Монреаль»

Во втором и заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на домашнем льду обыграл «Монреаль Канадиенс» — 2:1.



Счёт на 6-й минуте встречи открыл нападающий гостей Брендан Галлахер, реализовав большинство. Паритет в начале второго периода восстановил лидер бомбардирской гонки Микко Рантанен, а на старте третьего игрового отрезка Габриэль Ландеског забил гол, ставший победным.



Защитник «лавин» Никита Задоров установил личный антирекорд нынешнего сезона по количеству проведённого на льду времени. Россиянин получил травму нижней части тела во втором периоде. Задоров до матча с «Монреалем» всего два раза в сезоне играл менее 10 минут. 27 октября в игре с «Миннесотой Уайлд» он провёл на льду 8 минут 16 секунд, а во встрече с «Бостон Брюинз» (14 ноября) игровое время россиянина составило 7 минут 22 секунды.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».