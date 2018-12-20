«Северсталь» за последний месяц расторгла контракты с 11 игроками

Сегодня, 20 декабря, «Северсталь» объявила о расторжении контракта с защитником Станиславом Калашниковым. Он стал 11-м хоккеистом за последний месяц, с кем команда разорвала трудовые отношения.



Ранее клуб из Череповца расторг соглашение с голкипером Сергеем Магариловым, защитниками Денисом Куляшом и Максимом Верёвкиным, а также нападающими Михалом Юньковым, Александром Бумагиным, Олегом Яшиным, Максим Пестушко, Евгением Григоренко, Александром Щербиной и Евгением Коротковым.



Чуть больше месяца назад «Северсталь» попрощалась с форвардом Заком Бойчаком. Помимо этого череповецкая команда отдала московским «армейцам» форвардов Леонида Климова и Айрата Замалиева за нападающего Ивана Николишина. В начале декабря «Северсталь» внесла в список отказов форварда Картера Эштона, но он пока остался в команде.

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