Лучший бомбардир «Локомотива» Локтионов выбыл из строя до середины января

Нападающий «Локомотива» Андрей Локтионов выбыл из строя до 13 января, сообщает в своём пресс-релизе Континентальная хоккейная лига.



Форвард сборной России не сумел доиграть заключительный матч Кубка Первого канала с финнами (5:0). После игры Андрей сообщил, что сломал палец в предыдущей встрече с Чехией (7:2) и попытался сыграть с командой Суоми через боль.



Кроме того стало известно, что до 27 декабря в лазарете «Сочи» прописался защитник Йоанн Овитю.



В этом сезоне Локтионов провёл 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 31 (12+19) очко. Он заработал показатель полезности «+3» и 24 минуты штрафного времени. Андрей является лучшим бомбардиром и снайпером «Локомотива» в нынешнем сезоне.

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