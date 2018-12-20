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Новым главным тренером сборной Германии стал Тони Содерхольм

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Новым главным тренером сборной Германии стал Тони Содерхольм
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Новым главным тренером сборной Германии стал финский специалист Тони Содерхольм, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея. Содерхольм сменил на этом посту Марко Штурма, который выиграл с немецкой сборной серебряные медали ОИ-2018 и теперь работает в НХЛ.

Содерхольм на протяжении двух сезонов работал в молодёжной сборной Германии, совмещая этот пост с клубной работой.

«Я очень рад, что в лице Тони Содерхольма мы можем представить зарекомендовавшего себя молодого тренера в качестве преемника Марко Штурма. Содерхольм отработал в системе национальной команды Германии на протяжении двух лет», — сообщил глава Федерации хоккея Германии Франц Райндль.

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