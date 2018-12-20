Новым главным тренером сборной Германии стал Тони Содерхольм

Новым главным тренером сборной Германии стал финский специалист Тони Содерхольм, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея. Содерхольм сменил на этом посту Марко Штурма, который выиграл с немецкой сборной серебряные медали ОИ-2018 и теперь работает в НХЛ.



Содерхольм на протяжении двух сезонов работал в молодёжной сборной Германии, совмещая этот пост с клубной работой.



«Я очень рад, что в лице Тони Содерхольма мы можем представить зарекомендовавшего себя молодого тренера в качестве преемника Марко Штурма. Содерхольм отработал в системе национальной команды Германии на протяжении двух лет», — сообщил глава Федерации хоккея Германии Франц Райндль.



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