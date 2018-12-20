«Адмирал» не погасил долги перед Бобковым, несмотря на решение арбитража

Как стало известно «Чемпионату», вратарь «Авангарда» Игорь Бобков по-прежнему ожидает от хоккейного клуба «Адмирал» выплаты задолженностей. Напомним, в начале декабря голкипер выиграл арбитражное дело у команды из Владивостока.



Дисциплинарный комитет КХЛ обязал «Адмирал» выплатить Бобкову задолженность по индивидуальным бонусам за сезон-2016/17 в размере 300 тыс. рублей, погасить задолженность по индивидуальным бонусам за сезон-2017/18 в размере 600 тыс. рублей, а также компенсировать фактически произведённые расходы хоккеиста в сезоне-2017/18 за оплату спортивной экипировки, оплату квартиры, а также перелётов и провоза сверхнормативного багажа.

Вратарь Игорь Бобков выиграл арбитраж у «Адмирала»

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