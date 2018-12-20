Генменеджер «Северстали» — о чистке состава: посмотрите, что творилось в команде

Генеральный менеджер череповецкой «Северстали» Михаил Щедрин прокомментировал высокую трансферную активность клуба. Напомним, за декабрь клуб покинули полтора десятка хоккеистов, с которыми расторгли контракты.



«Мы пришли не просто так. Поменялись требования тренера, тактика. Первое время мы смотрели за людьми, оценивали их. В результате сделали определённые кадровые выводы. Каждый шаг спланирован, он не стихийный. Мы обновляем команду, меняем ситуацию, всё по плану.



Посмотрите, что творилось в этом году в команде. Качество игроков, которое хотелось бы видеть, — оно не того уровня. На данный момент рынок очень ограничен. Приходится брать тех людей, которые подходят под требования главного тренера, которых он знает. Ну и перспективную молодёжь, которую мы можем развить и построить что-то на следующий год.



Кандидатуры обсуждаются с Андреем Разиным. Вдвоём с ним работаем, всё видим и понимаем», — сказал Щедрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Северсталь» покинули Александр Макаров и Дмитрий Казионов