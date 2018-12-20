Московское «Динамо» отыгралось с 0:2 и обыграло «Куньлунь»

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней арене потерпел поражение от московского «Динамо», встреча завершилась со счётом 2:3. Команда Владимира Крикунова выиграла третий матч подряд, «драконы» проиграли восемь из 10 последних встреч.



Китайскому клубу удался отличный старт: к 13-й минуте команда хозяев вела в счёте благодаря заброшенным шайбам Войтека Вольски и Патрика Лунда. Во втором периоде «Динамо» сумело отыграться и выйти вперёд: голы на свой счёт записали Владимир Брюквин, Даниил Тарасов и Дмитрий Моисеев. Больше голов в матче забито не было.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео победного гола также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.