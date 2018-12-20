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Московское «Динамо» отыгралось с 0:2 и обыграло «Куньлунь»

Московское «Динамо» отыгралось с 0:2 и обыграло «Куньлунь»
Хоккей / КХЛ

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней арене потерпел поражение от московского «Динамо», встреча завершилась со счётом 2:3. Команда Владимира Крикунова выиграла третий матч подряд, «драконы» проиграли восемь из 10 последних встреч.

Китайскому клубу удался отличный старт: к 13-й минуте команда хозяев вела в счёте благодаря заброшенным шайбам Войтека Вольски и Патрика Лунда. Во втором периоде «Динамо» сумело отыграться и выйти вперёд: голы на свой счёт записали Владимир Брюквин, Даниил Тарасов и Дмитрий Моисеев. Больше голов в матче забито не было.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2018, четверг. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
2 : 3
2:0, 0:3, 0:0
Динамо М
Москва
1:0 – Вольски (Фонтейн) – 10:17 (5x5), 2:0 – Лунд (Фонтейн) – 12:23 (5x5), 2:1 – Брюквин (Койвисто, Макаров) – 29:36 (5x5), 2:2 – Тарасов (Шипачёв, Кагарлицкий) – 30:53 (5x4), 2:3 – Моисеев (Кулёмин, Мозер) – 38:18 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео победного гола также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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