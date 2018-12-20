Тапола: у «Куньлуня» тяжёлые времена, нужно искать выход из кризиса

Главный тренер «Куньлуня» Юсси Тапола прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3).



«Начали мы немножко неровно, были два ненужных удаления. Хорошо, что мы выстояли, смогли сыграть уже свою игру в первом периоде и повели 2:0. Во втором периоде, конечно, нас подкосило пятиминутное удаление, потому что лучших игроков мы пытались задействовать в меньшинстве, и, видимо, у них уже не осталось энергии на третий период чтобы отыграться. Тяжёлые времена сейчас для нас, нужно искать пути для выхода из кризиса.



Не получается забивать после первых периодов? Шансы у нас периодически возникают, но где-то вратарь у соперника хорошо играет, где-то у нас нехватка энергии. Над этим также продолжаем работать.



Что делать с дисциплиной? Хороший вопрос. Видимо, надо найти игроков, которые не будут нарушать правила», — передаёт слова Таполы корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

Московское «Динамо» отыгралось с 0:2 и обыграло «Куньлунь»