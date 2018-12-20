Скабелка: «Барыс» проявил характер, но расстроен поражением

Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (2:1).



«Мы расстроены этим поражением. Первый период был за „Локомотивом“. До гола был хороший старт, но после гола как будто воздух выпустили. Благодаря Карлссону, наверное, мы пропустили только один гол в первом периоде. Немножко удалось выравнять игру во втором. Наверное, лучше мы играли в третьем. Но у ребят, которые отсутствовали, ушёл игровой тонус. Моментов мы создаём достаточно, но с реализацией есть проблемы. Забив один гол, „Локомотиву“ сложно рассчитывать на победу. Тем не менее был характер, мы его проявили, но этого не хватило нам, чтобы перевести игру в овертайм. Готовимся к следующей игре», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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