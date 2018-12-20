Квартальнов: Коновалов держал «Локомотив» в тонусе, спасибо ему и обороне

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с астанинским «Барысом» (2:1).



«Мы конечно, довольны результатом, тяжело нам пришлось. Выиграли, забрали два очка. Вратарь держал нас в тонусе. Третий период был важен для нас, и мы благодарны нашей обороне и вратарю. Забили два гола в большинстве, это плюс», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба из Астаны.

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Счёт был открыт уже на 4-й минуте — заброшенной шайбой отметился нападающий ярославского клуба Степан Санников. На 25-й минуте гол Романа Старченко восстановил равновесие в счёте, но на 34-й минуте точный бросок Егора Аверина установил окончательный счёт, принеся победу «Локомотиву».