Гол Свечникова не помог «Каролине» победить «Детройт»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду уступил «Детройт Ред Уингз» — 1:4.

Счёт на 12-й минуте открыл защитник гостей Никлас Кронвалль. На старте второго периода второй номер драфта-2018 Андрей Свечников восстановил паритет. Франс Нильсен вновь вывел «Детройт» вперёд, а Йонатан Эрикссон закрепил преимущество. Точку в матче поставил Дилан Ларкин, поразивший пустые ворота.

Свечников забросил 10-ю шайбу в сезоне, также на его счету показатель полезности «-1», 2 броска в створ и силовой приём за 16.57 на льду (1.49 – в большинстве).

«Детройт» прервал серию из четырёх поражений и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка. «Каролина» лишь раз победила в четырёх последних матчах, она (33) – 12-я.