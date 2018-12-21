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Гол Свечникова не помог «Каролине» победить «Детройт»

Гол Свечникова не помог «Каролине» победить «Детройт»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду уступил «Детройт Ред Уингз» — 1:4.

Счёт на 12-й минуте открыл защитник гостей Никлас Кронвалль. На старте второго периода второй номер драфта-2018 Андрей Свечников восстановил паритет. Франс Нильсен вновь вывел «Детройт» вперёд, а Йонатан Эрикссон закрепил преимущество. Точку в матче поставил Дилан Ларкин, поразивший пустые ворота.

Свечников забросил 10-ю шайбу в сезоне, также на его счету показатель полезности «-1», 2 броска в створ и силовой приём за 16.57 на льду (1.49 – в большинстве).

«Детройт» прервал серию из четырёх поражений и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка. «Каролина» лишь раз победила в четырёх последних матчах, она (33) – 12-я.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2018, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
1:4
0:1, 1:1, 0:2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Кронвалль – 11:50 (5x4), 1:1 – Свечников (Фолк, де Хаан) – 21:30 (5x5), 1:2 – Нильсен (Дженсен, Кронвалль) – 32:19 (5x5), 1:3 – Эрикссон (Бертуцци, Гленденинг) – 43:58 (5x5), 1:4 – Ларкин – 59:41 (en)
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