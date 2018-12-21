«Торпедо» — «Трактор»: КХЛ отменила «5+20» защитника гостей Евгения Рясенского

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ отменил удаление до конца матча защитника «Трактора» Евгения Рясенского, которое он заработал в игре регулярного чемпионата с «Торпедо» (3:2 ОТ).

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Торпедо» — «Трактор». Время – 53.41.На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на защитника «Трактора» Евгения Рясенского по п.1.3.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ», — сообщается в официальном заявлении.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Рясенский был удалён до конца матча при счёте 2:1 в пользу «Трактора». Его удаление было реализовано, что позволило хозяевам перевести игру в овертайм.