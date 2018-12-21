Андрей Свечников стал третьим российским игроком с 10 голами в НХЛ до 19 лет

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду уступил «Детройт Ред Уингз» — 1:4.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил 10-ю шайбу в сезоне, также на его счету показатель полезности «-1», 2 броска в створ и силовой приём за 16.57 на льду (1.49 – в большинстве). Свечников стал третьим российским хоккеистом с 10 голами в НХЛ среди игроков до 19 лет. Национальный рекорд в этой возрастной категории принадлежит Илье Ковальчуку (29 шайб, сезон-2001/02). Также отметку в 10 шайб разменивал Валерий Ничушкин (13 голов. 2013/14).

Рекорд принадлежит финну Патрику Лайне (36, 2016/17), Ковальчук занимает второе место, топ-3 замыкает Яромир Ягр (18, 1990/91).