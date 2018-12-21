Марк-Андре Флёри вышел на девятое место по победам в НХЛ среди вратарей

В очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» одержал домашнюю волевую победу над «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:2.

Благодаря этой победе голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри вышел на девятое место по выигранным матчам в НХЛ. Канадский вратарь одержал 424-ю победу в лиге и превзошёл результат Тони Эспозито (423 победы). Следующей целью для Флёри являются позиции Жака Планта (437).

Рекорд лиги принадлежит Мартину Бродо (691), Патрик Руа (551) занимает второе место, топ-3 замыкает Эд Бельфор (484). Лучшим голкипером НХЛ по победам среди действующих вратарей является Роберто Луонго («Флорида Пантерз», 478, четвёртое место в общем зачёте). На пятой позиции располагается Кёртис Джозеф (454).