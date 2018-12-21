Штепанек: «Слован» не решает турнирных задач. Как мы можем думать о плей-офф?

Голкипер «Слована» Якуб Штепанек после поражения в матче с минским «Динамо» (1:2) признался, что братиславская команда уже не рассчитывает на борьбу за плей-офф.

«Это уже не первый матч, в котором мы вели после второго периода и упустили победу. Так играть нельзя. Мы играем 20 минут в каждой игре, и этого не хватает для победы ни в КХЛ, ни в какой-либо другой лиге. Соперники наказывают тебя за ошибки, растерянность, ненужные удаления, а потом просто не хватает времени, чтобы отыграться и что-то изменить в свою пользу.

У нас были командные собрания. Мы не выходили на раскатку, не катались за два-три дня до матча, пытались перезагрузиться и как-то выйти из этой сложной ситуации. Даже ходили с ребятами в перерыве провести время вместе и отвлечься. Я не знаю, что может нам помочь. Пока не можем найти выход. Для начала стоит прервать серию, а дальше будем смотреть.

Мы сейчас не решаем никаких турнирных задач. Если посмотреть на таблицу, то мы замыкаем Западную конференцию, очков очень мало. За последний месяц мы набрали всего один балл — и как после этого можем думать о шансах на плей-офф? Мы оставили эти мысли позади, сейчас просто готовимся к каждой игре и стараемся победить. Я не хочу до конца сезона только проигрывать, надо менять эту ситуацию», — цитирует Штепанека Puckfans.at.