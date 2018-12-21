Витолиньш: «Давос» — бренд в мировом хоккее, несмотря на нынешнее положение дел

Главный тренер «Давоса» Харийс Витолиньш прокомментировал назначение на должность.

«Я хотел тренировать в Швейцарии, а «Давос» — это громкое имя в мировом хоккее, несмотря на нынешнее положение дел. Все контрактные дела были решены очень быстро. Я видел некоторые игры команды в нынешнем сезоне. В этих матчах «Давос» выглядел неплохо. Молодая команда, которая работает на льду изо всех сил. Сейчас у нас плотный календарь, поэтому нет времени для большой работы на тренировках, тем не менее я попытаюсь внести определённые изменения», — цитирует Витолиньша официальный сайт клуба.

Витолиньш c 2008 по 2018 год занимал пост помощника главного тренера в ХК МВД, московском «Динамо», СКА и сборной России. В сезонах-2014/16 Витолиньш возглавлял бело-голубых. Уроженец Риги дважды побеждал с бело-голубыми в Кубке Гагарина (2013 и 2014), а также выигрывал чемпионат мира в 2014 году и Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане.



Под руководством экс-тренера Арно Дель Курто «Давос» шесть раз становился чемпионом Швейцарии (2002, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015), пять раз становился обладателем Кубка Шпенглера (2000-2001, 2004, 2006, 2011). В сезоне-2015/16 швейцарский клуб добрался до стадии полуфинала Лиги чемпионов. В этом сезоне впервые с 1993 года «Давос» рискует остаться без плей-офф, именно по этой причине Дель Курто уволен с занимаемой должности.