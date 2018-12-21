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Нестеров — о «Газпром Арене»: если бы открыли крышу, то было бы прикольно

Нестеров — о «Газпром Арене»: если бы открыли крышу, то было бы прикольно
Хоккей / КХЛ

Защитник ЦСКА Никита Нестеров поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Игра пройдёт на стадионе «Зенита» «Газпром Арена» завтра, 22 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск.

«Футбольный стадион очень крутой. Приятно играть при такой поддержке трибун, хотел бы вообще каждый матч играть на таких аренах, но возможности мало, мы ценим эти моменты. Завтра будет «армейское» дерби – лидеры конференции, хороший по накалу матч, готовы устроить шоу. Если бы открыли крышу, то было бы прикольно, похолоднее, может, снег пошёл бы.

Здорово, что в этом году съездили в Европу, КХЛ – молодцы, развивают лигу. Побольше бы европейских матчей и на футбольных стадионах!» — цитирует Нестерова официальный сайт КХЛ.

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