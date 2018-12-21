Нестеров — о «Газпром Арене»: если бы открыли крышу, то было бы прикольно

Защитник ЦСКА Никита Нестеров поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Игра пройдёт на стадионе «Зенита» «Газпром Арена» завтра, 22 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск.
«Футбольный стадион очень крутой. Приятно играть при такой поддержке трибун, хотел бы вообще каждый матч играть на таких аренах, но возможности мало, мы ценим эти моменты. Завтра будет «армейское» дерби – лидеры конференции, хороший по накалу матч, готовы устроить шоу. Если бы открыли крышу, то было бы прикольно, похолоднее, может, снег пошёл бы.
Здорово, что в этом году съездили в Европу, КХЛ – молодцы, развивают лигу. Побольше бы европейских матчей и на футбольных стадионах!» — цитирует Нестерова официальный сайт КХЛ.
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