«Ак Барс» — «Трактор»: Демченко пропустил четыре шайбы и заменён на Судницина

«Ак Барс» обыгрывает «Трактор» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова ведут со счётом 4:1, идёт второй период.

В составе хозяев отличились Данис Зарипов, Рафаэль Батыршин, Иржи Секач и Владислав Кара. После четвёртой пропущенный шайбы главный тренер гостей Алексей Тертышный заменил вратаря Василия Демченко на Александра Судницина. Демченко отразил 17 бросков из 21.

Видео шайбы Секача можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

«Ак Барс»:



Гарипов (Подъяпольский);

Педан – Постма, Секач – Азеведу – Зарипов;

Яруллин – Марков, Глухов – Попов – Галиев;

Абросимов – Батыршин, Лукоянов – Михеев – Потапов;

Ткачёв – Основин – Клинкхаммер, Кара.



«Трактор»:



Демченко (Судницин);

Бэйлен — Карпухин, Энлунд — Щехура — Томас;

Бородкин — Рясенский, Кокуёв — Рыбаков — Ерофеев;

Шинин — Исаев, Шолохов — Стоу — Шаров;

Желдаков, Сентюрин — Дугин — Тертышный.