Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Жирона» — «Хетафе». 21 декабря. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Два очка Зарипова помогли «Ак Барсу» прервать победную серию «Трактора»

Два очка Зарипова помогли «Ак Барсу» прервать победную серию «Трактора»
Хоккей / КХЛ

«Ак Барс» на домашнем льду победил «Трактор» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали победу со счётом 5:3.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

В составе хозяев отличились Данис Зарипов, Рафаэль Батыршин, Иржи Секач, Владислав Кара и Артём Лукоянов, поразивший пустые ворота. После четвёртой пропущенный шайбы наставник «Трактора» Алексей Тертышный заменил вратаря Василия Демченко на Александра Судницина. В составе челябинцев заброшенные шайбы на счету Пола Щехуры, Семёна Кокуёва и Райана Стоу.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2018, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
5:3
2:1, 2:0, 1:2
Трактор
Челябинск
1:0 – Зарипов (Секач) – 00:26 (5x5), 1:1 – Щехура (Томас, Стоу) – 07:02 (5x4), 2:1 – Батыршин (Лукоянов) – 14:01 (4x5), 3:1 – Секач (Педан, Зарипов) – 27:38 (5x5), 4:1 – Кара (Галиев, Марков) – 35:42 (5x5), 4:2 – Кокуёв (Исаев, Желдаков) – 50:08 (5x5), 4:3 – Стоу (Желдаков, Шаров) – 54:11 (5x5), 5:3 – Лукоянов (Абросимов, Потапов) – 59:38 (en)

Видео лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Ак Барс» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, в свою очередь гости прервали трёхматчевую победную серию.

«Ак Барс» — «Трактор»: Демченко пропустил четыре шайбы и заменён на Судницина
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент