Два очка Зарипова помогли «Ак Барсу» прервать победную серию «Трактора»

«Ак Барс» на домашнем льду победил «Трактор» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали победу со счётом 5:3.

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В составе хозяев отличились Данис Зарипов, Рафаэль Батыршин, Иржи Секач, Владислав Кара и Артём Лукоянов, поразивший пустые ворота. После четвёртой пропущенный шайбы наставник «Трактора» Алексей Тертышный заменил вратаря Василия Демченко на Александра Судницина. В составе челябинцев заброшенные шайбы на счету Пола Щехуры, Семёна Кокуёва и Райана Стоу.

Видео лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Ак Барс» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, в свою очередь гости прервали трёхматчевую победную серию.